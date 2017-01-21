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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Эльче
Райо Вальекано - Эльче: обзор матча 21 января 2017
Райо Вальекано
21.01.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 22 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
72'
Мику (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эльче
Вторая желтая
Мику
83'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Мику
72'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
64'
Желтая карточка
Мику
59'
Желтая карточка
Р. Рац
51'
Начало матча
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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Райо Вальекано
Эльче
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
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