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Альтах - Рид

29.11.2016, Вторник, 21:00 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 17 тур Альтах - Рид
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
8 тур
17 сентября, суббота 17:00 Рид 2:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
36 тур
15 мая, воскресенье 18:30 Альтах 0:0 Рид
27 тур
12 марта, суббота 20:30 Рид 0:2 Альтах
18 тур
2 декабря, среда 20:30 Альтах 1:3 Рид
9 тур
19 сентября, суббота 19:30 Рид 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
19 мая, вторник 20:00 Рид 4:1 Альтах
25 тур
14 марта, суббота 20:30 Альтах 2:1 Рид
16 тур
22 ноября, суббота 20:30 Рид 2:1 Альтах
7 тур
30 августа, суббота 21:00 Альтах 2:2 Рид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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