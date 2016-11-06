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Рапид - Вольфсберг

06.11.2016, Воскресенье, 16:00 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Австрия. Бундеслига, 14 тур Рапид - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
5 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 2:2 Рапид
21 тур
6 февраля, суббота 20:30 Рапид 3:0 Вольфсберг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
3 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
36 тур
31 мая, воскресенье 17:30 Вольфсберг 0:5 Рапид
27 тур
4 апреля, суббота 19:30 Рапид 4:1 Вольфсберг
18 тур
7 декабря, воскресенье 18:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
9 тур
20 сентября, суббота 18:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
28 тур
22 марта, суббота 22:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Рапид 2:4 Вольфсберг
1 тур
20 июля, суббота 21:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 20:30 Рапид 0:0 Вольфсберг
24 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
15 тур
11 ноября, воскресенье 21:30 Рапид 0:2 Вольфсберг
6 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:0 Рапид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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