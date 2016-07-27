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Шахтер - Янг Бойз

26.07.2016, Вторник, 21:45 мск Львов, стадион Арена-Львов Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Шахтер - Янг Бойз
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