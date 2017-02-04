Генк - Роял Мускрон-Перувельц

|10 тур
|15 октября, суббота
|21:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Генк
|10 тур
|15 октября, суббота
|21:30
|Роял Мускрон-Перувельц
|2:2
|Генк
|25 тур
|6 февраля, суббота
|20:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|0:1
|Генк
|12 тур
|23 октября, пятница
|21:30
|Генк
|0:4
|Роял Мускрон-Перувельц
|23 тур
|23 января, пятница
|22:30
|Генк
|2:0
|Роял Мускрон-Перувельц
|8 тур
|20 сентября, суббота
|20:00
|Роял Мускрон-Перувельц
|1:2
|Генк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|30
|18
|7
|5
|67:30
|+37
|61
|2.
|Брюгге
|30
|18
|5
|7
|56:24
|+32
|59
|3.
|Зюлте-Варегем
|30
|15
|9
|6
|49:38
|+11
|54
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45:29
|+16
|50
|5.
|Остенде
|30
|14
|8
|8
|52:37
|+15
|50
|6.
|Шарлеруа
|29
|13
|10
|6
|33:26
|+7
|49
|7.
|Мехелен
|30
|14
|6
|10
|41:36
|+5
|48
|8.
|Генк
|30
|14
|6
|10
|40:35
|+5
|48
|9.
|Стандард
|29
|9
|12
|8
|44:37
|+7
|39
|10.
|Локерен
|30
|7
|10
|13
|24:34
|-10
|31
|11.
|Кортрейк
|30
|8
|7
|15
|38:55
|-17
|31
|12.
|Сент-Труйден
|30
|8
|6
|16
|35:48
|-13
|30
|13.
|Ваасланд-Беверен
|30
|7
|9
|14
|28:43
|-15
|30
|14.
|Эйпен
|30
|8
|6
|16
|40:64
|-24
|30
|15.
|Мускрон
|30
|7
|3
|20
|29:53
|-24
|24
|16.
|Вестерло
|30
|5
|8
|17
|33:65
|-32
|23