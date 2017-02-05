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Вестерло - Сент-Труйден

05.02.2017, Воскресенье, 22:00 мск Вестерло, стадион Хет Кейпе Бельгия. Про-Лига, 25 тур Вестерло - Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
10 тур
15 октября, суббота 21:00 Сент-Труйден 2:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
23 января, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:2 Вестерло
8 тур
19 сентября, суббота 21:00 Вестерло 0:3 Сент-Труйден
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа D
Плей-офф, 4 тур
21 апреля, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:4 Вестерло
Плей-офф, 3 тур
13 апреля, пятница 22:30 Вестерло 4:1 Сент-Труйден
Плей-офф, 2 тур
7 апреля, суббота 22:00 Сент-Труйден 3:1 Вестерло
Плей-офф, 1 тур
31 марта, суббота 22:00 Вестерло 3:2 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
25 января, среда 23:30 Сент-Труйден 0:3 Вестерло
7 тур
17 сентября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
23 тур
22 января, суббота 22:00 Вестерло 3:0 Сент-Труйден
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Сент-Труйден 1:2 Вестерло
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
24 тур
3 февраля, среда 22:30 Сент-Труйден 0:1 Вестерло
9 тур
26 сентября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Сент-Труйден
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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