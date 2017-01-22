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Мехелен - Вестерло

22.01.2017, Воскресенье, 22:00 мск Мехелен, стадион Аргосстадион Бельгия. Про-Лига, 22 тур Мехелен - Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
5 тур
27 августа, суббота 21:00 Вестерло 1:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 22:00 Вестерло 3:2 Мехелен
7 тур
12 сентября, суббота 21:30 Мехелен 2:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
20 тур
20 декабря, суббота 22:00 Вестерло 1:1 Мехелен
7 тур
13 сентября, суббота 22:00 Мехелен 5:2 Вестерло
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
27 тур
25 февраля, суббота 23:00 Вестерло 1:3 Мехелен
12 тур
29 октября, суббота 22:00 Мехелен 1:0 Вестерло
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
26 тур
12 февраля, суббота 20:00 Мехелен 3:1 Вестерло
11 тур
16 октября, суббота 22:00 Вестерло 1:1 Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - A, 6 тур
24 апреля, суббота 22:00 Мехелен 1:3 Вестерло
Плей-офф II - A, 1 тур
31 марта, среда 22:30 Вестерло 0:2 Мехелен
16 тур
28 ноября, суббота 22:00 Вестерло 2:0 Мехелен
1 тур
1 августа, суббота 22:00 Мехелен 4:1 Вестерло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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