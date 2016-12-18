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Брюгге - Кортрейк

18.12.2016, Воскресенье, 20:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 19 тур Брюгге - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
4 тур
20 августа, суббота 19:00 Кортрейк 2:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
21 тур
26 декабря, суббота 16:30 Кортрейк 1:4 Брюгге
4 тур
14 августа, пятница 21:30 Брюгге 2:1 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
10 тур
24 мая, воскресенье 15:30 Брюгге 1:0 Кортрейк
2 тур
11 апреля, суббота 19:00 Кортрейк 2:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Кортрейк 2:0 Брюгге
8 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Брюгге 5:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
26 тур
14 февраля, пятница 23:30 Брюгге 3:1 Кортрейк
11 тур
20 октября, воскресенье 20:00 Кортрейк 4:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
22 тур
26 декабря, среда 21:00 Брюгге 0:0 Кортрейк
7 тур
14 сентября, пятница 22:30 Кортрейк 1:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Брюгге 3:2 Кортрейк
Плей-офф, 2 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Кортрейк 3:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
26 тур
19 февраля, воскресенье 21:00 Брюгге 2:1 Кортрейк
11 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
29 тур
12 марта, суббота 22:00 Брюгге 4:1 Кортрейк
1 тур
31 июля, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
23 апреля, пятница 22:30 Кортрейк 2:0 Брюгге
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Брюгге 3:0 Кортрейк
21 тур
30 декабря, среда 20:00 Кортрейк 1:4 Брюгге
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Брюгге 2:2 Кортрейк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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