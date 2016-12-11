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Гент - Остенде

11.12.2016, Воскресенье, 20:00 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Про-Лига, 18 тур Гент - Остенде
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
7 тур
18 сентября, воскресенье 21:00 Остенде 1:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
9 тур
19 мая, четверг 21:30 Остенде 0:1 Гент
3 тур
15 апреля, пятница 21:30 Гент 2:0 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
27 тур
21 февраля, воскресенье 16:30 Остенде 5:2 Гент
12 тур
24 октября, суббота 21:30 Гент 2:2 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 22:00 Гент 3:1 Остенде
8 тур
20 сентября, суббота 22:00 Остенде 1:3 Гент
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа B
5 тур
26 апреля, суббота 22:00 Остенде 1:1 Гент
1 тур
29 марта, суббота 23:00 Гент 0:1 Остенде
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 23:00 Остенде 0:0 Гент
8 тур
21 сентября, суббота 22:00 Гент 1:1 Остенде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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