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Вестерло - Зюлте-Варегем

05.11.2016, Суббота, 20:00 мск Вестерло, стадион Хет Кейпе Бельгия. Про-Лига, 14 тур Вестерло - Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
24 тур
30 января, суббота 22:00 Вестерло 1:2 Зюлте-Варегем
9 тур
25 сентября, пятница 21:30 Зюлте-Варегем 4:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
24 января, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:3 Вестерло
6 тур
30 августа, суббота 22:00 Вестерло 2:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
24 тур
4 февраля, суббота 23:00 Зюлте-Варегем 3:1 Вестерло
9 тур
1 октября, суббота 22:00 Вестерло 1:1 Зюлте-Варегем
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф II B, 6 тур
7 мая, суббота 22:00 Вестерло 7:1 Зюлте-Варегем
Плей-офф II B, 2 тур
10 апреля, воскресенье 22:30 Зюлте-Варегем 1:1 Вестерло
20 тур
18 декабря, суббота 20:00 Зюлте-Варегем 2:1 Вестерло
3 тур
14 августа, суббота 22:00 Вестерло 1:1 Зюлте-Варегем
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
20 тур
27 декабря, воскресенье 22:30 Зюлте-Варегем 1:0 Вестерло
5 тур
28 августа, пятница 22:30 Вестерло 1:2 Зюлте-Варегем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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