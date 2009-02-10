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Расписание матчей
Сербия - Кипр
Сербия - Кипр: обзор матча 10 февраля 2009
Сербия
10.02.2009, вторник, 20:00
Сборные. Международный турнир. Кипр, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Кипр
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0
0
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0
0
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
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Кипр
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