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Расписание матчей
Германия - Норвегия
Германия - Норвегия: обзор матча 11 февраля 2009
Германия
11.02.2009, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Норвегия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Норвегия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
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2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
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0 : 1
27.09.2026
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Чемпионат мира, 1/16 финала
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24.09.2026
Дания
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12.07.2026
Англия
Информация о матче
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