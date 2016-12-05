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Силькеборг - Сендерийск

05.12.2016, Понедельник, 20:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 20 тур Силькеборг - Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
8 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Сендерийск 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
2 мая, суббота 18:00 Силькеборг 2:2 Сендерийск
21 тур
14 марта, суббота 19:00 Сендерийск 1:4 Силькеборг
3 тур
1 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 20:00 Силькеборг 0:5 Сендерийск
17 тур
17 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 2:3 Силькеборг
9 тур
15 сентября, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Сендерийск 2:4 Силькеборг
3 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 20:00 Силькеборг 1:0 Сендерийск
14 тур
31 октября, воскресенье 17:55 Сендерийск 1:2 Силькеборг
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сендерийск 4:0 Силькеборг
16 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Сендерийск
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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