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Силькеборг - Мидтьюлланд

01.12.2016, Четверг, 20:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур Силькеборг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
3 тур
31 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
17 апреля, пятница 19:30 Мидтьюлланд 1:0 Силькеборг
14 тур
7 ноября, пятница 20:30 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
11 тур
19 октября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Силькеборг 1:1 Мидтьюлланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
7 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:2 Силькеборг
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 4:1 Мидтьюлланд
1 тур
17 июля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 1:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 19:00 Силькеборг 1:0 Мидтьюлланд
18 тур
27 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
2 тур
24 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
21 тур
20 марта, суббота 19:00 Силькеборг 0:2 Мидтьюлланд
2 тур
26 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 4:0 Мидтьюлланд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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