Введите ваш ник на сайте

Силькеборг - Эсбьерг

21.11.2016, Понедельник, 21:00 мск Силькеборг, стадион Силькеборг Дания. Суперлига, 17 тур Силькеборг - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
10 тур
20 сентября, вторник 20:00 Эсбьерг 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
9 мая, суббота 18:00 Эсбьерг 5:2 Силькеборг
18 тур
21 февраля, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Эсбьерг
4 тур
11 августа, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
26 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Эсбьерг
15 тур
2 ноября, пятница 21:30 Эсбьерг 1:0 Силькеборг
1 тур
15 июля, воскресенье 16:00 Эсбьерг 2:3 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
16 апреля, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Силькеборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Эсбьерг
7 тур
28 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 2:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 20:00 Эсбьерг 4:0 Силькеборг
12 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Эсбьерг
5 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:3 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
...
  • Читайте нас: 