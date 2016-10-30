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Сендерийск - Хорсенс

30.10.2016, Воскресенье, 15:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 15 тур Сендерийск - Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
2 тур
24 июля, воскресенье 13:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Сендерийск 4:2 Хорсенс
19 тур
30 ноября, пятница 21:30 Хорсенс 1:3 Сендерийск
4 тур
6 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 0:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 20:00 Хорсенс 5:0 Сендерийск
13 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:4 Хорсенс
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:1 Сендерийск
17 тур
21 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:3 Хорсенс
6 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 2:0 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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