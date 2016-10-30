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Брондбю - Ольборг

30.10.2016, Воскресенье, 18:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Дания. Суперлига, 15 тур Брондбю - Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
8 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 0:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Ольборг 3:0 Брондбю
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Ольборг
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2014/2015)
28 тур
10 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 1:1 Ольборг
18 тур
22 февраля, воскресенье 21:00 Ольборг 1:0 Брондбю
10 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:0 Брондбю
19 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Брондбю 2:2 Ольборг
7 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:1 Брондбю
12 тур
7 октября, воскресенье 21:00 Брондбю 1:3 Ольборг
2 тур
22 июля, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Ольборг 1:0 Брондбю
14 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:2 Ольборг
17 тур
21 ноября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
2 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Брондбю
Чемпионат Дании (2009/2010)
32 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Ольборг
13 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 1:2 Брондбю
4 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 0:2 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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