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Эсбьерг - Мидтьюлланд

24.10.2016, Понедельник, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 14 тур Эсбьерг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
8 тур
9 сентября, пятница 21:15 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
18 апреля, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 5:1 Эсбьерг
6 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
5 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 3:3 Мидтьюлланд
20 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
6 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 2:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
28 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Мидтьюлланд
14 тур
3 ноября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
7 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
22 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
16 тур
12 ноября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
23 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Эсбьерг
4 тур
7 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 0:3 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:1 Мидтьюлланд
16 тур
21 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
1 тур
18 июля, суббота 00:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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