Введите ваш ник на сайте

Хорсенс - Силькеборг

13.08.2016, Суббота, 17:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 5 тур Хорсенс - Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
13 мая, понедельник 21:00 Хорсенс 2:0 Силькеборг
12 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 1:1 Хорсенс
2 тур
20 июля, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:1 Хорсенс
14 тур
29 октября, суббота 19:00 Хорсенс 1:1 Силькеборг
10 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:2 Силькеборг
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Хорсенс
5 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
...
  • Читайте нас: 