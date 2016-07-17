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Ольборг - Хорсенс

17.07.2016, Воскресенье, 17:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 1 тур Ольборг - Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 18:00 Хорсенс 2:2 Ольборг
17 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
5 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 марта, суббота 19:00 Хорсенс 1:0 Ольборг
15 тур
5 ноября, суббота 20:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
4 тур
6 августа, суббота 21:05 Хорсенс 3:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
18 тур
29 ноября, понедельник 21:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
8 тур
12 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:3 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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