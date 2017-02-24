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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Твенте
АДО Ден Хааг - Твенте: обзор матча 24 февраля 2017
АДО Ден Хааг
24.02.2017, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
12'
Р. Схакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Твенте
56'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Желтая карточка
Э. Дюплан
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Схакен
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
АДО Ден Хааг
13
Эрнестас Шеткус
ВР
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
38
Энис Буньяки
ЦФ
12
Тим Хельшер
ЦФ
4-1-2
22
Звинкелс
14
Мейерс
5
Канон
25
Бегелсдейк
24
Эбуехи
17
Баккер
21
Дюплан
20
Схакен
4-1-1
22
Марсман
2
Андерсен
5
тер Авест
28
ван дер Лели
2
Тескер
23
ван дер Хейден
43
Целина
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Твенте
23
Шеральдо Бекер
ПВ
13
Эрнестас Шеткус
ВР
9
Майк Хавенаар
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
7
Чинеду Эде
ЦП
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
38
Энис Буньяки
ЦФ
12
Тим Хельшер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
13
Эрнестас Шеткус
ВР
9
Майк Хавенаар
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
38
Энис Буньяки
ЦФ
12
Тим Хельшер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча АДО Ден Хааг - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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