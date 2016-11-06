Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд

|31 тур
|19 апреля, воскресенье
|13:30
|Фейеноорд
|0:1
|Гоу Эхед Иглс
|7 тур
|27 сентября, суббота
|22:45
|Гоу Эхед Иглс
|0:4
|Фейеноорд
|31 тур
|19 апреля, воскресенье
|13:30
|Фейеноорд
|0:1
|Гоу Эхед Иглс
|7 тур
|27 сентября, суббота
|22:45
|Гоу Эхед Иглс
|0:4
|Фейеноорд
|30 тур
|30 марта, воскресенье
|14:30
|Фейеноорд
|5:0
|Гоу Эхед Иглс
|10 тур
|19 октября, суббота
|20:45
|Гоу Эхед Иглс
|2:2
|Фейеноорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фейеноорд
|34
|26
|4
|4
|86:25
|+61
|82
|2.
|Аякс
|34
|25
|6
|3
|79:23
|+56
|81
|3.
|ПСВ
|34
|22
|10
|2
|68:23
|+45
|76
|4.
|Утрехт
|34
|18
|8
|8
|54:38
|+16
|62
|5.
|Витесс
|34
|15
|6
|13
|51:40
|+11
|51
|6.
|Алкмаар
|34
|12
|13
|9
|56:52
|+4
|49
|7.
|Твенте
|34
|12
|9
|13
|48:50
|-2
|45
|8.
|Гронинген
|34
|10
|13
|11
|55:51
|+4
|43
|9.
|Херенвен
|34
|12
|7
|15
|54:53
|+1
|43
|10.
|Хераклес
|34
|12
|7
|15
|53:55
|-2
|43
|11.
|АДО Ден Хааг
|34
|11
|5
|18
|37:59
|-22
|38
|12.
|Экселсиор
|34
|9
|10
|15
|43:60
|-17
|37
|13.
|Виллем II
|34
|9
|9
|16
|29:44
|-15
|36
|14.
|Зволле
|34
|9
|8
|17
|39:67
|-28
|35
|15.
|Спарта Рот
|34
|9
|7
|18
|42:61
|-19
|34
|16.
|НЕК
|34
|9
|7
|18
|32:59
|-27
|34
|17.
|Рода
|34
|7
|12
|15
|26:51
|-25
|33
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|34
|6
|5
|23
|32:73
|-41
|23