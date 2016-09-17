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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - АДО Ден Хааг
Твенте - АДО Ден Хааг: обзор матча 17 сентября 2016
Твенте
17.09.2016, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
4 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
54'
Б. Целина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - АДО Ден Хааг
ГОЛ! 1:0!
Б. Целина
54'
Желтая карточка
Й. ван дер Лели
41'
Замена
Г. Кацикас
️️️️
Й. Андерсен
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Йозеф Остинг
АДО Ден Хааг
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Твенте
1
Сонни Стевенс
ВР
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
24
Жари Остервейк
ЦФ
12
Тим Хельшер
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
20
Рубен Схакен
РФ
3-1
22
Марсман
25
Бийен
2
Андерсен
28
ван дер Лели
43
Целина
3-1-3
14
Мейерс
5
Канон
25
Бегелсдейк
23
Бекер
21
Дюплан
9
Хавенаар
11
Маренго
2
Андерсен
4
Кацикас
4
Кацикас
2
Андерсен
Остались в запасе
Твенте
АДО Ден Хааг
24
Жари Остервейк
ЦФ
1
Сонни Стевенс
ВР
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
12
Тим Хельшер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
24
Жари Остервейк
ЦФ
1
Сонни Стевенс
ВР
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
12
Тим Хельшер
ЦФ
Остались в запасе
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Твенте - АДО Ден Хааг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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