Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 21 декабря 2016
Лилль
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
89'
Эдер
22'
П. Нтеп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ренн
ГОЛ! 1:1!
Эдер
Пас отдал
Ж. Пальмери
89'
Желтая карточка
Р. Лопеш
88'
87'
Замена
П. Энрике
️️️️
Д. Сио
80'
Желтая карточка
Мешер
Замена
М. Терье
️️️️
Ю. Санкаре
78'
74'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
П. Нтеп
62'
Замена
А. Эну
️️️️
У. Саид
Замена
И. Биссума
️️️️
Я. Бензия
62'
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Нтеп
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Пенальти не реализован!
Эдер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
22
Уэсли Саид
ПП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Антони Рибелен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эньяма
2
Сивелли
5
Сумаоро
20
Пальмери
14
Корчиа
10
Амаду
13
Санкаре
23
Слити
8
Бензия
9
Лопеш
24
Эдер
4-4-2
56
Костиль
29
Данзе
17
Мешер
23
Наньон
24
Бааль
22
Саид
6
Фернандес
8
Гуркюфф
21
Андре
13
Сио
29
Нтеп
13
Санкаре
11
Терье
11
Терье
13
Санкаре
8
Бензия
28
Биссума
28
Биссума
8
Бензия
29
Нтеп
27
Дьякаби
27
Дьякаби
29
Нтеп
22
Саид
23
Эну
23
Эну
22
Саид
13
Сио
7
Энрике
7
Энрике
13
Сио
Остались в запасе
Лилль
Ренн
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Патрик Колло
6
Антони Рибелен
ЦП
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
Остались в запасе
6
Антони Рибелен
ЦП
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Патрик Колло
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Лилль - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Ренн
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+