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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Анжер
Ренн - Анжер: обзор матча 19 ноября 2016
Ренн
19.11.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Анжер
21'
Д. Сио
82'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Анжер
90'
+2
Красная карточка
Ш. Ндойе
Замена
К. Эразмус
️️️️
А. Эну
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
Н. Пепе
Замена
П. Энрике
️️️️
К. Гросицки
80'
79'
Замена
Й. Висса
️️️️
Ж. Суну
Желтая карточка
П. Мендеш
74'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
Й. Гуркюфф
70'
Желтая карточка
Й. Гуркюфф
69'
67'
Замена
Н. Пепе
️️️️
П. Капелле
67'
Замена
М. Павлович
️️️️
Т. Мангани
58'
Красная карточка
Р. Томас
57'
Желтая карточка
В. Мансе
35'
Желтая карточка
Й. Эндрю
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
Пас отдал
Л. Бааль
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
11
Камил Гросицки
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
91
Жилль Суну
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
17
Николя Жанвье
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
4-4-2
56
Костиль
24
Бааль
3
Мендеш
29
Данзе
23
Наньон
8
Гуркюфф
6
Фернандес
21
Андре
11
Гросицки
13
Сио
23
Эну
4-1-3-2
1
Мишель
15
Мансе
8
Траоре
21
Эндрю
29
Томас
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
91
Суну
18
Дьедиу
8
Гуркюфф
27
Дьякаби
27
Дьякаби
8
Гуркюфф
11
Гросицки
7
Энрике
7
Энрике
11
Гросицки
23
Эну
9
Эразмус
9
Эразмус
23
Эну
91
Суну
9
Висса
9
Висса
91
Суну
6
Мангани
4
Павлович
4
Павлович
6
Мангани
15
Капелле
19
Пепе
19
Пепе
15
Капелле
Остались в запасе
Ренн
Анжер
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Антони Мандре
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ренн - Анжер
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Роазон Парк
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