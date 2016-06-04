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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Шотландия
Франция - Шотландия: обзор матча 04 июня 2016
Франция
04.06.2016, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Шотландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Франция - Шотландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
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