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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия - Лихтенштейн
Исландия - Лихтенштейн: обзор матча 06 июня 2016
Исландия
06.06.2016, понедельник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Исландия - Лихтенштейн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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