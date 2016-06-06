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Польша - Литва

06.06.2016, Понедельник, 19:00 мск Варшава, стадион Национальный стадион Товарищеские матчи. Сборные Польша - Литва
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 июня, пятница 19:30 Польша 2:1 Литва
Товарищеские матчи. Сборные 2011

25 марта, пятница 22:30 Литва 2:0 Польша
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    Рейтинг: +28

    loko7778 7 июня 2016, 08:32

    Удивительный результат

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