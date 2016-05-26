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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан - Андорра
Азербайджан - Андорра: обзор матча 26 мая 2016
Азербайджан
26.05.2016, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Андорра
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Азербайджан - Андорра
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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