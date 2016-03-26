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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Канада - Мексика
Канада - Мексика: обзор матча 26 марта 2016
Канада
26.03.2016, суббота, 05:08
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Канада - Мексика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
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