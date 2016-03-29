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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия - Казахстан
Грузия - Казахстан: обзор матча 29 марта 2016
Грузия
29.03.2016, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Казахстан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Грузия - Казахстан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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Грузия
Казахстан
Сборная Казахстана осталась без тренера после провала в Лиге наций
10:29
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Лига наций. Украина благодаря голу на 1-й минуте победила в Кошице Грузию (1:0) и избежала понижения
00:50
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