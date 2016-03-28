Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Фарерские острова
Лихтенштейн - Фарерские острова: обзор матча 28 марта 2016
Лихтенштейн
28.03.2016, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Фарерские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лихтенштейн - Фарерские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Фарерские острова
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+