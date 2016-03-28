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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия - Словения
Северная Ирландия - Словения: обзор матча 28 марта 2016
Северная Ирландия
28.03.2016, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Словения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Северная Ирландия - Словения
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
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