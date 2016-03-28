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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Уэльс
Украина - Уэльс: обзор матча 28 марта 2016
Украина
28.03.2016, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Уэльс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
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