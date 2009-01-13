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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ницца - Гавр
Ницца - Гавр: обзор матча 13 января 2009
Ницца
13.01.2009, вторник, 22:45
Кубок Французской Лиги, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ницца - Гавр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
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0 : 2
08.11.2026
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2 : 1
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Страсбур
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
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20.11.2026
Гавр
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Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
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Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
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4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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