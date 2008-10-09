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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эльче - Тенерифе
Эльче - Тенерифе: обзор матча 09 октября 2008
Эльче
09.10.2008, четверг, 00:30
Испания. Кубок, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эльче - Тенерифе
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0
0
Желтые карточки
0
0
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