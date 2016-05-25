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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Нижний Новгород
Динамо Киров - Нижний Новгород: обзор матча 25 мая 2016
Динамо Киров
25.05.2016, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
0 : 2
Завершен
Нижний Новгород
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Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
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