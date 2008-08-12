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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Крю Александра - Барнсли
Крю Александра - Барнсли: обзор матча 12 августа 2008
Крю Александра
12.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крю Александра - Барнсли
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0
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Желтые карточки
0
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