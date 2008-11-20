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Расписание матчей
Бразилия - Португалия
Бразилия - Португалия: обзор матча 20 ноября 2008
Бразилия
20.11.2008, четверг, 03:00
Товарищеские матчи
6 : 2
Завершен
Португалия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Португалия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
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