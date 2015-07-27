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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Интер - Реал
Интер - Реал: обзор матча 27 июля 2015
Интер
27.07.2015, понедельник, 13:00
Международный кубок чемпионов, группа B
0 : 3
Завершен
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Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
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Милан
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Интер
Италия. Серия А, 9 тур
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Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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