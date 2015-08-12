Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Твенте
Гронинген - Твенте: обзор матча 12 августа 2015
Гронинген
12.08.2015, среда, 19:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гронинген - Твенте
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
Новости команд
Все
Гронинген
Твенте
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+