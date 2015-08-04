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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бавария - Милан
Бавария - Милан: обзор матча 04 августа 2015
Бавария
04.08.2015, вторник, 21:45
Кубок Ауди, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
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1 : 2
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 2
03.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
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Бавария
6 : 1
28.10.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
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Италия. Серия А, 12 тур
Милан
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22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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Милан
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Милан
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28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
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25.10.2026
Милан
Информация о матче
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