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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Тоттенхэм
Реал - Тоттенхэм: обзор матча 04 августа 2015
Реал
04.08.2015, вторник, 19:15
Кубок Ауди, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
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0
0
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