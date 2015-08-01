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Расписание матчей
Суперкубок Франции
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 01 августа 2015
ПСЖ
01.08.2015, суббота, 22:00
Суперкубок Франции
2 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
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1 : 0
07.11.2026
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0 : 6
03.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
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2 : 0
26.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
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21.11.2026
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