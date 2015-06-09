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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Молдова
Люксембург - Молдова: обзор матча 09 июня 2015
Люксембург
09.06.2015, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люксембург - Молдова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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