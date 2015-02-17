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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Крылья Советов - Енисей
Крылья Советов - Енисей: обзор матча 17 февраля 2015
Крылья Советов
17.02.2015, вторник, 11:15
Россия. Кубок ФНЛ, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
Матч
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Статистика матча Крылья Советов - Енисей
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Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
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Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
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08.11.2026
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1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
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