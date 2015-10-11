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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Франция
Дания - Франция: обзор матча 11 октября 2015
Дания
11.10.2015, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дания - Франция
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
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