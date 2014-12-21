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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Китай - Палестина
Китай - Палестина: обзор матча 21 декабря 2014
Китай
21.12.2014, воскресенье, 14:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Палестина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Китай - Палестина
Красные карточки
0
0
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0
Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
- : -
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
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