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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Литва
Украина - Литва: обзор матча 18 ноября 2014
Украина
18.11.2014, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Литва
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Литва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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