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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Дерби Каунти - Челси
Дерби Каунти - Челси: обзор матча 16 декабря 2014
Дерби Каунти
16.12.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дерби Каунти - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
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03.11.2026
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1 : 1
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0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
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Челси
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